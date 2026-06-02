Mersin Limanı'nda dev ilaç operasyonu: 4,9 milyar liralık kapsül ele geçirildi
02.06.2026 14:59
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner incelemeye alındı.
HAVLU VE POŞET BEYANININ ALTINDAN 12,4 MİLYON KAPSÜL ÇIKTI
Özet beyan kapsamında içerisinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya bulunduğu bildirilen konteynerde yapılan detaylı kontrollerde, beyan dışı ürünler tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı aramalarda, 25 palet üzerinde bulunan 248 koli içerisinde yaklaşık 9 bin 920 kilogram ağırlığında, tramadol etken maddeli ilaç ele geçirildi.
Yapılan sayımlarda toplam 124 bin paket içerisinde 12 milyon 400 bin adet kapsül bulunduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında kaçakçılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
