Mersin Limanı'nda kimyasal sızıntı. 35 kişi hastaneye kaldırıldı

Mersin Uluslararası Limanı'nda boya yapımında kullanılan etil akrilat maddesinin sızması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Valilik, AFAD ölçümlerinde olumsuz bir değere rastlanmadığını ve hastaneye kaldırılan 35 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Mersin Limanı sahası içinde, iş makinesinin konteynerin üzerine devrilerek delmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. Yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu ve çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.

Bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 35 kişi, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yürütülen incelemelerde, sızıntıya neden olan maddenin boya gibi ürünlerde kullanılan etil akrilat olduğu ve kimyasal güvenlik literatüründe “orta derecede toksik” sınıfında yer aldığı, yoğun temasın sağlık açısından zararlı olabildiği öğrenildi.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA “OLUMSUZ DEĞERE RASTLANMAMIŞTIR”

Konuyla ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada:" 04 Eylül 2026 tarihinde saat 02.20 sıralarında, Mersin Uluslararası Limanı'nda bir iş kazası meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan incelemede, iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edilmiştir.

AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır. Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır.

Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir. Durumdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Olaya ilişkin çalışmalar, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir" denildi.