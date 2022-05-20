Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi (Mersin Haberleri)

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 16:25

Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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