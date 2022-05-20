Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 16:25
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.
Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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