Mersin Serbest Bölgesi, ticaret hacmini 3,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Doğu Akdeniz'deki üreticilerin 106 ülkeyle ticaret yapmasına olanak sağlayan Mersin Serbest Bölgesi'nin 2021 yılında 3,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin bu yıl 3,5 milyar dolara yükseltilmesi planlanıyor.



Yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşvik sağlanması nedeniyle 108'i yabancı sermayeli 396 firmaya ev sahipliği yapan bölgenin, geçen yıl ortalama ticaret hacmi yüzde 33 artarak 3,3 milyar dolaya çıktı.



Bölgedeki firmalar ile 106 ülke arasında, makine ve metal, kimya, hazır giyim, gıda, medikal, ambalaj malzemeleri başta olmak üzere 682 farklı ürünün ticareti yapıldı.



Ticaret hacminin yüzde 76'sını sanayi ürünleri, yüzde 24'ünü ise tarım ürünleri oluşturdu.



EN FAZLA TİCARET ABD, MISIR, İTALYA, İSPANYA, İRAN VE IRAK İLE YAPILDI

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, Doğu Akdeniz ticaretinde önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.



Özel rıhtımlarının bulunmasının ve Mersin Uluslararası Limanı'na komşu olmalarının deniz yoluyla ürün sevkiyatını kolaylaştırdığını vurgulayan Mum, kara yolu ticaretinde de transit işlemler anlamında verimli bir konumda olduklarını belirtti.



Mum, bunun firmaların ticaret hacminin artmasında önemli rol oynadığını ifade ederek, "Firmaların ticari potansiyeli ve üretim kapasitelerinin arttırılmasıyla beraber 2020'de 2,8 milyar dolar işlem hacmi gerçekleşti, 2021'de 3,3 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. Dolayısıyla Mersin Serbest Bölgesi yüzde 33'lük bir atış gerçekleştirmiş oldu. Geçen yıl ticaret hacmi anlamında 3 milyar doları geçme hedefimiz vardı. Bunu başararak hedefi gerçekleştirmiş olduk." dedi.



DOLAYLI 11 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bölgenin 1988'den 2021'e kadar gerçekleşen ticaret hacminin de 71,1 milyar dolara ulaştığını aktaran Mum, şu anda doğrudan 9 bin 603 kişiye, dolaylı olarak da 11 bin kişiye istihdam sağlandığına dikkati çekti.



MESBAŞ Genel Müdürü Mum, firmaların yabancı ülkelerle verimli çalışmasını hedeflediklerini belirterek, "En fazla dış ticaret Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, İtalya, İspanya, İran ve Irak ile yapıldı. Bu ülkelerle olan ticaret her zaman diğer ülkelere göre daha fazla gerçekleşiyor. Kimyasal ürünler, gıda ürünleri, meyve, tekstil ve bakliyat ürünleri Mersin Serbest Bölgesi'nde ilk planda yer alan ürünler oldu." diye konuştu.



Bölgenin her zaman potansiyelini artırmayı planladığını kaydeden Mum, "2022'de öncelikli olarak ticaret hacmimizi 3,5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Burada yapılacak çalışmalarla da bunu başaracağımıza inanıyoruz, çünkü çalışmalar ve üretim her zaman pozitif yönde gelişmekte." ifadelerini kullandı.



İKINCİ SERBEST BÖLGE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI



Mum, bölgedeki tüm alanların tahsis edilmiş olması nedeniyle yeni yatırım taleplerinin karşılanamadığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Mersin Serbest Bölgesi'nin genişlemeye müsait başka bir alanı bulunmaması sebebiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen Taşucu Limanı ve geri sahasının ihalesi şirketimizin büyük hissedarı Ceygrup tarafından kazanılmıştır. Yapılan ön görüşmelerde buradaki yaklaşık 720 dönüm alanda gelecekte yeni bir serbest bölge kurulması planlanmıştır. Burada yeni yatırımcılara imkan tanınarak istihdama, yatırıma ve ticarete katkı sağlanması hedeflenmektedir. Serbest bölge uygulamalarında, başta üretim çalışmaları olmak üzere devletimizin mevzuat anlamında yapacağı iyileştirme düzenlemeleri, faaliyetleri olumlu yönde etkileyip, ticaretin artırılmasını sağlayacaktır."