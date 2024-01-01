Mersin'de 16 sikke ve 100 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser bulmak için Gülnar ilçesinde kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.



Zanlının ikametini inceleyen ekipler, 16 sikke, 100 obje, 14 materyal, kazma, dedektör ve av tüfeği buldu.



Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.



