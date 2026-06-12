Mersin'de 6 tekne küle döndü
12.06.2026 10:22
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Mersin'in Silifke ilçesi sahilinde bir teknede çıkan yangın diğer teknelere sıçradı. Olayda teknelerden 6'sı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi sahilinde demirleyen teknelerden birinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın yan yana bağlı bulunan diğer teknelere sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki diğer teknelere ve kıyıdaki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında 6 tekne zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
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