Mersin'de ablasını öldüren kişi intihar etti (Mersin Haberleri)

Mersin'in Toroslar ilçesinde tartıştığı ablasını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Mersin'de ablasını öldüren kişi intihar etti

Çopurlu Mahallesi'nde Önder Deligöz (45) dün "tapu anlaşmazlığı" nedeniyle tartıştığı ablası Dudu Uslu'ya (50) tabancayla ateş etti.

Deligöz, daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, abla ve kardeşinin öldüğünü belirledi.

Deligöz ve Uslu'nun cenazeleri, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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