Mersin'de acı olay. Aracını park ederken oğlunu ezdi
27.04.2026 17:38
Son Güncelleme: 27.04.2026 17:39
Mersin'de minibüsünü park etmek isteyen kişi, 2 yaşındaki oğlunun ölümüne nedne oldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçti.
Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
