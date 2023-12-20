Mersin'de ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

R.K'nin kullandığı otomobil, 82 Evler Mahallesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan R.K. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Mersin