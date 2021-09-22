Mersin'de asfalt yüklü kamyon çöken yolda sıkıştı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 NF 540 plakalı kamyon, 82 Evler Mahallesi'nden geçerken yolda çökme meydana geldi.



Arka bölümünün bir kısmı çukura düşen kamyon, devrilmemesi için iş makinesiyle tutuldu.



Olay sırasında içme suyu boru hattının patlaması nedeniyle de su birikintisi oluştu.



Yan yatan kamyon, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

