Mersin'de bıçaklı kavga: Bir ölü
20.03.2026 10:17
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde L.L. ve eski eşi olduğu öne sürülen D.K. (28) ile A.A. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.L, yanında bulunan bıçakla A.A. ve D.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheli L.L, polis ekiplerince yakalandı.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.