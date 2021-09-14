Mersin'de bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 18:45
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle İ.K'yi darbeden 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.
Bu arada, İ.K'nin darbedilme anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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