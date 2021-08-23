Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'da bulundu (Mersin Haberleri)

Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'ın Payas ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde bulundu.

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 14:00

Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'da bulundu

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,

İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait 17 konteynerin Mersin'de çalındığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, konteynerlerin Payas ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisine satıldığını belirledi. Tesiste ele geçirilen konteynerler sahiplerine teslim edildi, İ.K. ve F.K. gözaltına alındı.

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