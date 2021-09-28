Mersin'de cezaevinde "isyan ve yangın" tatbikatı yapıldı (Mersin Haberleri)

Mersin'in Erdemli ilçesindeki K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "isyan ve yangın" tatbikatı gerçekleştirildi.

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 09:43

Mersin'de cezaevinde "isyan ve yangın" tatbikatı yapıldı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Senaryo gereği "isyan çıktığı" alarmı verilen cezaevine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 cezaevi personeli ile dumandan etkilenen 2 hükümlüyü ambulanslara taşıdı.

Başarıyla tamamlanan tatbikat, Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aziz Demirkan gözetiminde yapıldı. ​​​​​​​​​​​​​


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