Mersin'de dereye düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 17:12
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cennet K'nin kullandığı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Sazbaşı Deresi'ne düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, suda ters dönen araçtaki sürücüyü kurtarmak için dereye girdi.
Vatandaşların uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkarılan Cennet K, taşındığı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, iş makinesi yardımıyla düştüğü dereden çıkarıldı.
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