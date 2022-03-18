Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 17:58
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, sürücü Serkan Diril (42), 33 S 5231 plakalı minibüsüyle Eski Ömerli Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Diril'i Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Diril, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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