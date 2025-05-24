Mersin'de drift yapan 2 sürücüye rekor ceza (Mersin Haberleri)
Mersin'de otoyolda trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan 2 sürücüye toplam 99 bin 753 lira ceza uygulandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 2 otomobilin drift yaptığını belirledi.
Kamera kayıtlarından plakaları tespit edilen otomobillerin sürücülerine, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmaktan toplam 99 bin 753 lira ceza kesildi.
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