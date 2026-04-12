Mersin'de eski sevgili dehşeti. Önce kabloyla boğmak istedi, sonra bıçakladı

Mersin ’in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde 4 Mart tarihinde Nurşen Ü. (19), bir süre önce ayrıldığı ancak yeniden barışma aşamasında olduğu eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu.

EV BAKMA BAHANESİYLE GENÇ KIZI ISSIZ SOKAKLARA YÖNLENDİRDİ

İddiaya göre, eski sevgilisini ev bakma bahanesiyle ıssız ara sokaklara yönlendiren S.Y., bir anda beyaz bir telefon şarj kablosuyla Nurşen Ü.’yü arkadan boğmaya çalıştı. Kablodan kurtulmak için mücadele veren genç kız, saldırganın bu kez bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden toplamda 10 bıçak darbesi alan genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, yaralı Nurşen Ü.'nün telefonunu da gasp etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI, SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurşen Ü., burada gördüğü 5 günlük tedavinin ardından enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada da yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecini tamamlayan ve hayati tehlikeyi atlatan genç kız polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.