Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 8 eski askeri öğrenci adliyede



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel temini sınavlarında "avantajlı kodlama" yöntemiyle kuruma yerleştirilen 9 eski askeri öğrencinin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Adresinde bulunamayan bir şüpheli ise aranıyor.



- Operasyon



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel temini sınavlarında "avantajlı kodlama" yöntemiyle kuruma yerleştirilen eski askeri öğrencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında dün kent merkezinde 7, Silifke ve Bozyazı ilçelerinde de birer zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, adreslere düzenlenen operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alınmıştı.



Zanlıların evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.





