'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 8 eski askeri öğrenci adliyede ( Haberleri )

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 eski askeri öğrenci, adliyeye sevk edildi.

Haberler Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 11:22

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 8 eski askeri öğrenci adliyede


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel temini sınavlarında "avantajlı kodlama" yöntemiyle kuruma yerleştirilen 9 eski askeri öğrencinin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli ise aranıyor.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel temini sınavlarında "avantajlı kodlama" yöntemiyle kuruma yerleştirilen eski askeri öğrencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında dün kent merkezinde 7, Silifke ve Bozyazı ilçelerinde de birer zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, adreslere düzenlenen operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alınmıştı.

Zanlıların evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.


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