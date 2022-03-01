Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı (Mersin Haberleri)

Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 09:17

Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.


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