Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 12:42
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, adreslerde dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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