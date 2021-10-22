Mersin'de hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Haberler - Mersin Haberleri 22.10.2021 - 08:48
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi’nde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 65 EF 721 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.Y. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. 2 yaralı, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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