Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı (Mersin Haberleri)

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı'nda Neşet İ. (26) idaresindeki 33 TK 911 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Neşet İ. idaresindeki otomobil takla atarken diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta bulunan yaralı Ahmet İ'yi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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