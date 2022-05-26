Mersin'de iki tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 14:32
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Tarsus-Pozantı Otoyolu Çamalan denetim istasyonu yakınlarında M.P. idaresindeki 05 LH 240 plakalı tır, seyir halindeyken kupa kısmında yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken, tırda hasar oluştu.
Diğer olayda ise sürücüsü öğrenilemeyen 27 AKB 800 plakalı salça yüklü tırın Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken dorse kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinde kısa sürede söndürüldü.
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