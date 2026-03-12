Mersin'de işçi servisi uçurumdan yuvarlandı. Ölü ve çok sayıda yaralı var

Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Anamur ilçesine bağlı Kaş Yaylası'nda iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

