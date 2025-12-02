Mersin'de kaçak elektronik sigara operasyonu, 6 tutuklama
02.12.2025 10:28
Mersin'de silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında şüpheli bulunan bir tekneye operasyon yapıldı. Teknede on binlerce elektronik sigara bulundu. 6 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Silifke'de 6 şüphelinin kaçak elektronik ısıtmalı sigara ticareti yaptığını tespit etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen şüphelilerin yakalanması için karadan ve denizden eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli kaçak sigara dolu valizleri tekneden araçlara aktarırken suçüstü yakalandı. Teknede ve araçlarda yapılan aramada 3 bin 500 karton kaçak sigara ile 420 bin adet elektronik ısıtmalı kaçak sigara ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
