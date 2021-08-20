Mersin'de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 20.08.2021 - 09:20
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kazı yaparken yakaladı.
Alanda, kazma, kürek, yer altı gözetleme cihazı ve bakır çubuklar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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