Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 815 kilogram tütün ve bir kısmı dolu 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.