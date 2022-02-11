Mersin'de kafede 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'de bir kafeye düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, müşterilerine kaçak nargile tütünü servis eden kafeye operasyon düzenlendi.



Kafedeki aramada, değişik gramajlarda paketlenmiş 450 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.



Olayla ilgili A.Y. ve E.T. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.