Mersin'de kayısı ağaçları çiçek açtı.

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Türkiye'nin önde gelen kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde bazı ağaçlar çiçeklendi.



Yaklaşık 65 bin dekarda kayısı üretimi yapılan ve mikroklima iklimiyle öne çıkan ilçede, çiçeklerin açmasıyla ağaçlar beyaza büründü.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, üretici Kemal Tosun'un Palantepe Mahallesi'ndeki bahçesini ziyaret ederek, çiçek açan kayısı ağaçlarını inceledi.



Bayır, gazetecilere, ilçenin sofralık kayısı üretiminde söz sahibi olduğunu belirterek, "İlçemizin sahip olduğu mikroklima iklim özelliği sayesinde diğer bölgelerden farklı olarak açıkta yetiştirilen kayısılar çiçek açtı. 15 Nisan'da kayısı hasadına başlayacağız. Her hafta bir kayısı türünün hasadını yaparak üretim planlamasını da yapmış oluyoruz. Mut’ta ürettiğimiz kayısıları Avrupa, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'a ihraç ediyoruz. Geçen yıl kayısı satış fiyatlarımız üreticinin yüzünü güldürdü, bu sene de güldüreceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Kemal Tosun da Trabzon'da emekli olduktan sonra taşındığı ilçede çiftçilik yapmaya başladığını aktararak, sezonun verimli geçeceğine inandığını kaydetti.