Mersin'de kolunu pres makinesine kaptıran işçi yaralandı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inşaat sektörü için bağlantı malzemesi üretilen bir atölyede çalışan Resul Eren, kolunu pres makinesine kaptırdı.
Eren'in bağırışını duyan mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine atölyeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Eren'in kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Olayda yaralanan işçi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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