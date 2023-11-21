Mersin'de kuş tuzağına bırakılan bayağı çakır kuşunu polis kurtardı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi kırsalında yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
HAYDİ ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede kuş tuzağı buldu.
Tuzağın içinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bayağı çakır kuşu olduğunu gören ekipler, kurtardıkları kuşu Tarsus Doğa Parkı'nda götürdü.
Stres ve açlığa bağlı bitkin düştüğü belirlenen kuşun, başka bir hayvanı yakalamak için kurulan tuzağa bırakıldığı tespit edildi.
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