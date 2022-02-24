Mersin'de meyve seralarından hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 13:05
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde seralardan 550 kilogram muz ve 60 avokado çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler C.T. ve E.S, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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