Mersin'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü

Çavuşlu Mahallesi'ndeki müstakil evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün (54) cansız bedenine ulaştı.
Yusuf Öz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Yangının, elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor.
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