Mersin'de otomobilden cephanelik çıktı

Mersin'de polis ekiplerince durdurulan otomobilde 44 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince durdurulan araçta 44 ruhsatsız tabanca bulundu.



Ekipler, şüpheliler R.O. ve H.O'yu gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

