Mersin'de otomobilden cephanelik çıktı (Mersin Haberleri)
Mersin'de polisin durdurduğu araçta 44 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mersin'de polis ekiplerince durdurulan otomobilde 44 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince durdurulan araçta 44 ruhsatsız tabanca bulundu.
Ekipler, şüpheliler R.O. ve H.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Mersin