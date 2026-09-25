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Mersin'de reçetesiz satışı yasak olan 1,7 ton pregabalin ele geçirildi

25.09.2026 09:39

Mersin'de reçetesiz satışı yasak olan 1,7 ton pregabalin ele geçirildi
Anadolu Ajansı

Mersin'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

AA
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Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin'de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda, reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabaline el koydu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde Mersin'de düzenlenen üç ayrı operasyonda, reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabalin ele geçirildi.

 

Toplum sağlığını tehdit eden ve bağımlılık riski oluşturan uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulmasının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

 

Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. 

 

Bakanlık, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılığın her türüyle mücadele etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

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