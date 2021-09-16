Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza kesildi

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 15:00
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmayan bir kişinin balık avı yaptığı tespit edildi.
Balıkçıya 4 bin 364 lira idari ceza uygulandı.
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