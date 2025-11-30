Mersin'de sağanak yağış kendini gösterdi

Tarsus'ta gece saatlerinde yoğun bir yağış etkisini gösterdi. Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan çalışma grupları, yağışın yaşantıyı olumsuz etkilememesi adına kontrol ve temizlik çalışmaları yürüttü.

Özellikle yağmur suyu hatlarındaki olası tıkanmalara karşı çözüm üreten ekipler, olası mağduriyetlerin de önüne geçti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yağış üzerine yaptığı açıklamada, "Gece boyunca etkili olan sağanak yağışın kentimizde herhangi bir sorun oluşturmaması için ekiplerimizi hızla sahaya yönlendirdik. Mahalle mahalle yaptığımız kontrollerle riskli bölgelerde anında müdahalelerde bulunduk. Tarsus’un her noktasında vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.