Mersin'de sağanak yağış kendini gösterdi
30.11.2025 16:16
İHA
Mersin'de gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından belediye ekipleri şehir genelindeki olası olumsuzluğa karşı çalışma başlattı. Bölgede saha taraması yapan ekipler su birikintileri ve tıkanma riski oluşturan hatlara müdahale etti.
Tarsus'ta gece saatlerinde yoğun bir yağış etkisini gösterdi. Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan çalışma grupları, yağışın yaşantıyı olumsuz etkilememesi adına kontrol ve temizlik çalışmaları yürüttü.
Özellikle yağmur suyu hatlarındaki olası tıkanmalara karşı çözüm üreten ekipler, olası mağduriyetlerin de önüne geçti.
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yağış üzerine yaptığı açıklamada, "Gece boyunca etkili olan sağanak yağışın kentimizde herhangi bir sorun oluşturmaması için ekiplerimizi hızla sahaya yönlendirdik. Mahalle mahalle yaptığımız kontrollerle riskli bölgelerde anında müdahalelerde bulunduk. Tarsus’un her noktasında vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
