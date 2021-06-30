Mersin'de serada 2 bin 970 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 10:39
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Küstüllü Mahallesi'ndeki serada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 970 kök Hint keneviri ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.
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