Mersin'de seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 16:11
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Süleyman Kurt idaresindeki 33 CZL 45 plakalı tırın lastiği, Mahmutağa Mahallesi D-400 kara yolu Çilek mevkisinde patladı.
Patlamanın ardından tırda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tırda hasar oluştu.
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