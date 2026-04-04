Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonu. 2 kişi gözaltına alındı
04.04.2026 16:47
makaron ve tütün ele geçirildi
Mersin'de düzenlenen baskınlarda doldurulmuş adetlerce makaron ve kilogramlarca tütün ele geçirildi.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Silifke KOM Büro Amirliği ekipleri sigara kaçakçılığı ile ilgili çalışma düzenledi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler belirlenerek iş yerlerine baskın gerçekleştirildi.
İş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda 12 kilogram nargile tütünü ile 7 bin 740 adeti doldurulmuş 13 bin 340 adet makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.
