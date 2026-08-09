Mersin'de silahlı kavga: İki kuzen yaşamını yitirdi
09.08.2026 13:28
Son Güncelleme: 09.08.2026 15:32
Olaya ilişkin beş şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Halil İbrahim Tarhan ve kuzeni Ümit İğde hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde gece saatlerinde yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada vurulan Halil İbrahim Tarhan ve kuzeni Ümit İğde, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kuzenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tarhan ve İğde, kurtarılamadı.
Polis, olaya karışan beş şüpheliyi gözaltına aldı. Ölen iki kuzenin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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