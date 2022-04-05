Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 11:20
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 araca düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen 4 şüpheli, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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