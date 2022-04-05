Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 araca düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kimliği tespit edilen 4 şüpheli, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.



Adreslerdeki aramalarda, tabanca ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.



