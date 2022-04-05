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Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı (Mersin Haberleri)

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 11:20

Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 araca düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen 4 şüpheli, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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