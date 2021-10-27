Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 10:55
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeğenli Mahallesi'ndeki ikinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi iş makinesiyle kazı yaparken yakaladı.
Bölgedeki aramalarda, Antik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Eserler, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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