Mersin'de siteyi su bastı, istinat duvarı yıkıldı
27.11.2025 09:57
İHA
Mersin'de bir sitede su borusu patlaması sebebiyle sitenin bahçesini su bastı. Sitelerden birinin istinat duvarı yıkıldı.
Olay, Tarsus'un Akşamsettin Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı.
Edinilen bilgilere göre caddedeki su borusu patladı. Patlama sonucunda da çevreye yükselen su kısa sürede bahçelere yayıldı.
Sadece bir araç hariç, çevredeki park halindeki araçlar da sahiplerinin araçlarını çekmesi sonucunda su baskınından etkilenmedi.
Su baskınında bir sitenin de istinat duvarı yıkıldı. Çevredeki 3 sitenin bahçesinin su dolduğu olayla ilgili bölgeye MESKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan çalışmalarla mevcut arızayı gidererek bahçelerdeki suları da boşalttılar.
Diğer yandan istinat duvarının yıkılmasıyla diğer bahçelere su aktığı da kameralara yansıdı.
