Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş bin 500 gıda ve temizlik ürünü ele geçirildi

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı işletmelerde denetim yaptı.



Çalışmada son kullanma tarihi geçmiş bin 500 gıda ve temizlik ürünü ele geçirildi.



El konulan ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

