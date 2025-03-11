Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş bin 500 gıda ve temizlik ürünü ele geçirildi (Mersin Haberleri)
Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri bazı işletmelere denetim yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş bin 500 gıda ve temizlik ürünü imha edildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı işletmelerde denetim yaptı.
Çalışmada son kullanma tarihi geçmiş bin 500 gıda ve temizlik ürünü ele geçirildi.
El konulan ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
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