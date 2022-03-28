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Mersin'de sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı (Mersin Haberleri)

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen 5 yaşındaki kız çocuğu, bölgede çalışma yapan belediye personelince kurtarıldı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 14:21

Mersin'de sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Ulubatlı Hasan Bulvarı'nın kenarındaki alanda piknik yapan Suriyeli Afra S, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama amaçlı kullanılan kanala düştü.

Bölgede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi'nde görevli Rıfat Duman, çocuğun akıntıda ilerlediğini görünce aracını durdurup suya girdi.

Duman'ın kanaldan çıkardığı çocuk, sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesi üzerine ailesine teslim edildi.

Gözyaşı döken aile, belediye personeline teşekkür etti.

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