Mersin'de sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 14:21
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Ulubatlı Hasan Bulvarı'nın kenarındaki alanda piknik yapan Suriyeli Afra S, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama amaçlı kullanılan kanala düştü.
Bölgede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi'nde görevli Rıfat Duman, çocuğun akıntıda ilerlediğini görünce aracını durdurup suya girdi.
Duman'ın kanaldan çıkardığı çocuk, sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesi üzerine ailesine teslim edildi.
Gözyaşı döken aile, belediye personeline teşekkür etti.
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