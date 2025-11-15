Mersin'de tarım işçilerinin geçirdiği trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
15.11.2025 17:21
Son Güncelleme: 15.11.2025 17:41
DHA
Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mustafa Kılıç da kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Kaza, 29 Ekim'de sabah saatlerinde ilçenin Demirözü Mahallesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Cin yönetimindeki otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni A.'nın kullandığı midibüs çarpıştı.
Kazada Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) yaşamını yitirdi. 12 kişi de yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Kılıç da bugün hayatını kaybetti. Böylece kazadaki ölü sayısı 4'e yükseldi
