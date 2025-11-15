Mersin'de tarım işçilerinin geçirdiği trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mustafa Kılıç da kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazada Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) yaşamını yitirdi. 12 kişi de yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Kılıç da bugün hayatını kaybetti. Böylece kazadaki ölü sayısı 4'e yükseldi

