Mersin'de tefecilik ve kaçakçılık zanlılarına yönelik şafak operasyonu.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 14.01.2022 - 10:55
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'de 250 polisin katılımıyla tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı şafak operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Drone ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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