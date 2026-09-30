Mersin'de temizlik malzemesi üretim tesisinde yangın
30.09.2026 12:56
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Mersin'de temizlik malzemesi üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin tazyikli ve köpüklü sularla alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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